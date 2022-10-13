الأمن يعثر على فتاة اختفت في ظروف غامضة ضواحي سيدي سليمان

2022-10-13 / 22:26
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هبة بريس _ اس ب يعقوبي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي سليمان بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن طنجة، مساء اليوم الخميس 13 أكتوبر الجاري، من تحديد مكان فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، كانت تشكل موضوع بحث لفائدة العائلة مسجل لدى مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة بعد اختفائها في ظروف مشكوك فيها.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بجدية وسرعة كبيرة مع بلاغ تقدمت به عائلة الفتاة المختفية يوم أمس الأربعاء، مباشرة بعد مغادرتها منزل عائلتها بمدينة طنجة في ظروف مشكوك فيها، حيث تم تعميم البحث حولها قبل أن يتم تحديد مكان تواجدها والعثور عليها في صحة جيدة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة، بتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي، عن العثور على الفتاة المصرح باختفائها بمنطقة قروية بضواحي سيدي سليمان، فضلا عن توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة يشتبه في ارتباطه بهذه القضية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، فيما سيتم تسليم الفتاة المختفية لأفراد أسرتها فور إتمام إجراءات البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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‫4 تعليقات

  2. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يردها لأهلها بالف سلامه ان شاء الله

  3. ياجامع الناس في يوم لا ريب فيه إجمع هذه البنت مع أهلها امنه مطمئنة واحفظها يارب فأنت خير حافظ وانت خير معين

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