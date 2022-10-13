البحرين تجدد دعم الوحدة الترابية للمغرب
هبة بريس _ و م ع
جددت البحرين، اليوم الخميس بنيويورك، موقفها “الثابت والمتضامن” الداعم للوحدة الترابية للمغرب.
وأكدت ممثلة البحرين أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “مملكة البحرين تجدد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في الحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها”.
وأكدت أن بلادها تجدد دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.
كما أعربت الدبلوماسية البحرينية عن دعم بلادها للعملية السياسية التي تتم تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، منوهة بقرار مجلس الأمن رقم 2602 (أكتوبر 2021) بشأن الصحراء المغربية.
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إنه موقف حازم وتضامن مع المملكة المغربية بخصوص قضية الصحراء المغربية في الحفاظ على امنها ووحدتها الترابية…
قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة في نيويورك قرار صائب بخصوص القضية الصحراوية المغربية…
الصحراء مغربية وستبقى مغربية احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق الكل يدعم الصحراء المغربية كيفما كانت جنسيتهم وكلنا وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه وشعبه بكرامة وسيادة واستقرار..
الحل الأفضل هو الحكم الذاتي لفك النزاعات القائمة بين المغرب والجزائر..
تربطنا علاقة متينة وقوية بين البلدين الشقيقين البحرين والمغرب في سبل التعاون وتطوير الاستثمارات فيما بينا مما جعلها تجدد دعمها للوحدة الترابية.
الجهود المبذولة والجبارة الذي يبذلها المغرب لايجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي وهو الحل الأفضل والمناسب لفك النزاع..
بالسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه بكرامة وسيادة واستقرار فنتمنى النصر والعز لبلادنا وملكنا الغالي..
الجهود المبذولة لمواصلة القضية الصحراوية المغربية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده بايجاد حلول مناسبة من أجل القضية الصحراوية المغربية..
الموقف التابت والمتضامن التي قامت به البحرين بتجدد الدعم الوحدة الترابية المغربية فنتمنى النصر والعز لبلادنا وملكنا أيده الله..
فالف شكر وتقدير واجلال وافتخار للدولة البحرين على تاكيدها أمام أعضاء اللجنة للجمعية العامة للأمم المتحدة على تجديدها التابت والمتضامن مع المملكة المغربية..