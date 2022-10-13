مديرية الحموشي تعلن عن مباراة لتوظيف عمداء شرطة ممتازين

هبة بريس _ الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها ستنظم مباراة لتوظيف عمداء شرطة ممتازين، في تخصصات علمية وطبية وهندسية، وفق شروط محددة.

ووفق بلاغ للمديرية، فإنه يجب على المترشحين أن يقوموا بتسجيل ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية لمباريات التوظيف الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، مع الحرص على استخراج استمارة التسجيل وتوقيعها، قبل إيداع ملفاتهم لدى المصالح الإدارية بولايات الأمن أو الأمن الإقليمي أو الأمن الجهوي، أو المناطق الأمنية أو مفوضيات الشرطة القريبة من مقر سكناهم، وذلك ابتداء من 13 أكتوبر 2022 إلى غاية 27 أكتوبر 2022، كآخر أجل للتسجيل بالبوابة الإلكترونية، و28 أكتوبر 2022 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشيح

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