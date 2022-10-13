منصة ” TED بالعربي ” تحط الرحال بإبن جرير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حطت الرحال منصة TED بالعربي، الرحال صباح اليوم الخميس 13 أكتوبر الجاري ،بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالمدينة الخضراء بابنجرير ، من أجل عرض تجارب و قصص نجاح الشباب المغربي مِن الطّفولة إلى أعلى المراتب العلمية والمهنية.

وتعتبر محطة ابن جرير المحطة الثالثة ضمن سلسلة فعاليات التي تنظمها المبادرة تمهيدًا لقمة TED بالعربي المقرر انعقادها بالعاصمة القطرية الدوحة في مارس 2023.

و عرفت المبادرة سلسلة محاضرات TED بالعربي، وورشات عملِ تفاعليةِ يقدمها شركاء من مؤسسة “عفكرة”، إضافة إلى عرضِ موسيقي قدمته جذور الصحراء المغربية.

وتعرف هذه الفعالية حضور شخصيات ومهتمون وباحثين ومشاركين يمثلون خمسة دول عربية.

وتعتمد منصة TED بالعربي، تناول افكار والإستمتاع لها من أجل الاسهام في تغيير عقول الشباب وإحداث التأثير الاجتماعي عالميا عبر تناول الموضوعات والتحديات العالمية التي تواجه البشرية من الافكار المعروضة بكل ثقة من أجل رسم ملامح مستقبل مشترك .

تنظم مبادرة TED بالعربي فعالية إقليمية بمدينة بن جرير في المملكة المغربية يوم 13 أكتوبر 2022، باستضافة من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. تضم هذه الفعالية متحدثين بارزين من TED ممن سيشاركون محاضراتهم مع جمهور عالمي باللغة العربية، وتعد الثالثة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها المبادرة تمهيدًا لقمة TED بالعربي المقرر انعقادها بالعاصمة القطرية الدوحة في مارس 2023. وإلى جانب سلسلة محاضرات TED بالعربي، ستضم الفعالية ورشات عملِ تفاعليةِ يقدمها شركاؤنا من مؤسسة “عفكرة”، إضافة إلى عرضِ موسيقي تقدمه جذور الصحراء.

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