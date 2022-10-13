بوليفيا تدعم إيجاد حل عادل ومقبول لملف الصحراء المغربية

هبة بريس _ الرباط

أعربت بوليفيا، بنيويورك، عن دعمها لحل سياسي “عادل ومقبول لدى الأطراف”، لقضية الصحراء المغربية.

وفي مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد نائب الممثل الدائم لبوليفيا لدى الأمم المتحدة، مارسيلو زامبرانا توريليو، أن بلاده تأمل في أن يتم التوصل، “بمشاركة جميع الأطراف المعنية، إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لهذه القضية.

وأشاد زامبرانا بالمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، لإيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي.

كما دعا الدبلوماسي البوليفي الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية “بحسن نية” وبروح من التوافق، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0