انقطاع الطريق الوطنية بين ميدلت والريش صباح السبت

2022-10-13 / 19:50
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارت التجهيز والماء عن انقطاع مؤقت للطريق الوطنية رقم 13، الرابطة بين ميدلت والريش يوم السبت 15 أكتوبر 2022.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الانقطاع سيكون على مستوى فج “تيزي نتلغمت” التابع للجماعة الترابية “أمرصيد” بإقليم ميدلت، الذي سيستغرق أربع ساعات من الثامنة صباحا إلى الثانية عشر زوالا، وذلك لإنجاز أشغال الترتيبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأضافت أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال الترتيبات بهذا المقطع، يوم السبت 15 أكتوبر 2022 على الساعة الثانية عشر زوالا، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت وزارة التجهيز والماء أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية:

www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

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‫7 تعليقات

  2. الدولة تخصص مزانية ضخمة 20مليار لمنتخب يشارك في بطولة جائزتها 5ملاير والجهة الجنوبية تعيش منذ سنوات طويلة في عزلة تامة لا مستشفى إقليمي لا مدارس في المستوى لا بنية تحتية والائحة طويلة

  3. نتمنا اتصلح مزيان باش تولي طريق الحيات في انتظار طريق سريع او سيار ان شاء الله مع احاطة الحافة بواقيات واسوارمن حديد على طول المنعرجات حماية لمستعمليها

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