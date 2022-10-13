انتخاب لا روسا رئيساً لمجلس الشيوخ الإيطالي

ع اللطيف الباز _ هبة بريس

جرى انتخاب السيناتور الإيطالي أيضاً بفضل أصوات المعارضة…

انتخب مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم، في جلسته الأولى القيادي في حزب إخوة إيطاليا، إنياتسيو لا روسا رئيسا للمجلس.

وقالت رئيسة حزب إخوة إيطاليا جورجيا ميلوني، بعد انتخاب لا روسا: تهانينا للرئيس الجديد لمجلس شيوخ الجمهورية، إنياتسيو لا روسا.. فخورون بأن أعضاء مجلس الشيوخ انتخبوا وطنيًا وخادمًا للدولة ورجلًا مغرمًا بإيطاليا وضع دائمًا المصلحة الوطنية قبل أي شيء”، وفقاً لموقع” ديكود 39″ الإيطالي.

وأضافت ميلوني أن حزب إخوة إيطاليا يعتبر لا روسا نقطة مرجعية لا يمكن الاستغناء عنها فهو صديق وأخ ومثال لأجيال من المناضلين والقادة.

ووصفت ميلوني لا روسا بأنه رجل فخور بهويته السياسية وعرف دائمًا كيف يضع معنى المؤسسات في خدمة كل المناصب التي شغلها في حياته المهنية.

وفتح انتخاب لا روسا شرخًا في تحالف يمين الوسط. وفي مجلس الشيوخ حيث تم إجراء الانتخابات بالاقتراع السري جرى انتخاب السناتور لا روسا بفضل أصوات المعارضة، بعد امتناع معظم أعضاء مجلس الشيوخ عن فورتسا إيطاليا باستثناء سيلفيو برلسكوني وماريا إليزابيتا ألبيرتي كاسيلاتي.

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