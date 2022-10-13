بشاطئ تغازوت…إصابة سائحة بجروح إثر هجوم كلب ضال
لازالت الكلاب الضالة تنفذ غزواتها ضد المواطنين وزوار مدينة أكادير ، عشية أمس الأربعاء تعرضت سائحة إلى عضة كلب شرس، بمنطقة تغازوت السياحية شمال أكادير، ما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة على مستوى الرجل استدعت نقلها على وجه السرعة إلى المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.
هذا، وقد تفاجئت السائحة التي كانت تتجول بشاطئ تغازوت بمهاجمتها من طرف كل ضال ولم تجد غير النجدة والصراخ لصد الهجوم الذي تعرضت له، ولولا تدخل أحد الأشخاص بعين المكان لتعرضت الافتراس.
واقعة تعيد إلى الأذهان مقتل سائحة فرنسية بعد هجوم كلاب ضالة عليها بمدينة الداخلة قبل أشهر، وأيضا فاجعة نهش الكلاب الضالة نفسها لجسد طفلة في الخامسة من العمر بجماعة التمسية بعمالة إنزكان .
إلى ذلك، ومن وحي هذه الفواجع، يتوجب على السلطات الوصية التدخل على عجل من أجل وضع حد لانتشار الكلاب الضالة بعدد من مناطق مدينة أكادير، خوفا من وقوع ضحايا جدد لهذه الحيوانات المفترسة.
8 تعليقات
السلامة
خاص وضع حد لهاذ الكلاب الظالة
وفاش نهظرو ينوضو اصحاب جمعية الدفاع على حقوق الحيوان
اين جمعيات حقوق الحيوان
لاحولة ولا قوة الا بالله دابا اشمن نظرة غاياخدو السياح على البلاد
و المشكل لا من يحرك ساكنا في مشكل الكلاب الظالة
كل المدن المغربية تعج بالكلاب والمسؤؤلون نائمون نومة اهل الكهف وأهل الكهف في الجنة وهؤلاء الاغبياء يعتبرون المسؤولية تشريف وليست تكليف همهم،سرقة مال الدولة وملء الابناك،لأنه لاحسيب والرقيب من البشر ونسوا بءان الله سيحاسبهم على الكبيرة والصغيرة
يجب على السلطات المحلية المسؤولة ان تقوم بواجبها على إيقاف هذا الاستهتار بسلامة المواطنين والاجانب الذين يعاتون إلى بلدنا قصد السياحة والاستجمام فإذا بهم ينقلون عن بلدنا المصاىب لذلك وجب محاسبة المسؤولين على تقصيرهم في واجبهم الوطني والانساني هذا الى متى سنبقى على هذه الحال نشجب ونندد ولا من يجيب ويبادر