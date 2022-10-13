بركان .. توقيف كاتب عمومي بتهمة الوشاية الكاذبة

هبة بريس : وجدة

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن وجدة كاتب عمومي بمدينة بركان ،وذلك للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتبليغ برسالة مجهولة الى المديرية العامة للأمن الوطني.

وبعد إجراء تحريات دقيقة مرتبطة بالشكاية المجهولة التي توصلت بها، حيث تضمنت اتهامات مباشرة للمنطقة الامنية ببركان لإنعدام الأمن بمجموعة من الأحياء، و اهانة هيئات منظمة بالوشاية الكاذبة.

كما أفادت المعلومات الأولية للبحث، بأن المشتبه فيه “ج .ا ” البالغ من العمر حولي 40 سنة يشتغل كاتب عمومي ببركان قبل أن يتقدم برسالة مجهولة إلى المديرية العامة للأمن الوطني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة التحقيق الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة من أجل الوشاية الكاذبة، بعد تورطه في التبليغ الكاذب والحاق الضرر بالمنطقة الأمنية ببركان ، من خلال نقل أخبار لا أساس لها من الصحة إلى المديرية العامة للأمن الوطني.

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