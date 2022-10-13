سلطات اكادير تشن حملة لتحرير الملك العمومي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شنت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الرابعة والجماعة الحضرية لأكادير حملة من أجل تحرير الملك العمومي من طرف أصحاب المحلات التجارية، المقاهي و الباعة المتجولين، وذلك بشوارع 2 مارس وعبد الرحيم بوعبيد وجنبات المركز التجاري ” سوق الأحد” .

وجاءت هذه الحملة بناء على شكايات تقدم بها عدد من المواطنين، معبرين من خلالها عن استيائهم وامتعاضهم لإحتلال الملك العمومي وإستغلال أرصفة وشوارع المدينة.

وتفاعل عدد من المواطنين الذين استحسنوا هذه الحملة مطالبين بتعميمها على مختلف مناطق أكادير خصوصا النقط السوداء بعدد من أحياء المدينة .

وقالت مصادر الجريدة، أن الحملة التي انطلقت قبل يومين تم خلالها حجز العشرات من العربات المجرورة، الى جانب مواد وملابس ل ” الفراشين” بجنبات الشوارع .

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