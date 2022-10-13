“أحداث مليلية”.. تشديد أحكام بالسجن بحق 15 مهاجرا
هبة بريس _ الرباط
قضت محكمة الاستئناف بالناظور بسجن 15 مهاجرا سودانيا بين سنتين و3 سنوات، على خلفية اقتحام السياج الحدودي لمدينة مليلية المحتلة، في 24 يونيو الماضي، وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الخميس.
ولقي 23 مهاجرا غير نظامي مصرعهم خلال محاولة نحو ألف مهاجر من جنسيات مختلفة اقتحام السياج.
و“كانت الأحكام ما بين 3 سنوات سجنا نافذا لخمس مهاجرين وسنتين سجنا نافذا لباقي المهاجرين”.
ويواجه المتهمون اتهامات بـ”تسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي، والدخول سرا للتراب المغربي، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بتهديدات وباستعمال العنف، والإيذاء في حقهم والعصيان المرتكب، والإقامة غير شرعية، وحيازة أسلحة
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10 تعليقات
هؤلاء المهاجرين يتدفقون عبر الحدود الجزائرية
هذه عصابة وليسوا مهاجرين
هذا فعل مدبر من طرف عصابة الكابرانات
المملكة المغربية الشريفة رائدة في مجال مكافحة الهجرة الغير الشرعية
عمل إجرامي منظم يستهدف أمن واستقرار المنطقة
لو كانت الحودود مغلقة وكانت الموراقبة صارمة لن تكون هاد المهزلة مع الأفاريقة
تعددت المؤامرات والعدو واحد يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
ما وقع في حدود مليلية جريمة في حق الإنسانية 😡
أفارقة جنوب الصحراء أصبحوا منتشرين في كل مكان من ليبيا إلى تونس و الجزائر و المغرب بسبب الأوضاع الصعبة في بلدانهم.
انا اقترح ان يتم ترحليهم للجزائر لأنها دولة الكرم والجود