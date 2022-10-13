This video grab shows migrants arriving at the Temporary Center for Immigrants and Asylum Seekers (CETI) in Melilla after jumping the border fence separating Spain's Melilla enclave from Morocco on March 2, 2022. - Around 1,200 migrants tried to storm the border separating Spain's Melilla enclave from Morocco on March 3, 2022, with 380 getting across, a day after the biggest such attempt on record. The incident occurred a day after an unprecedented 2,500 migrants made a mass run at the border. Almost 500 managed to cross, in what the Spanish government's local delegation said was "the biggest entry attempt on record". (Photo by El Faro TV / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

“أحداث مليلية”.. تشديد أحكام بالسجن بحق 15 مهاجرا

2022-10-13 / 18:36
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هبة بريس _ الرباط

قضت محكمة الاستئناف بالناظور بسجن 15 مهاجرا سودانيا بين سنتين و3 سنوات، على خلفية اقتحام السياج الحدودي لمدينة مليلية المحتلة، في 24 يونيو الماضي، وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الخميس.

ولقي 23 مهاجرا غير نظامي مصرعهم خلال محاولة نحو ألف مهاجر من جنسيات مختلفة اقتحام السياج.

و“كانت الأحكام ما بين 3 سنوات سجنا نافذا لخمس مهاجرين وسنتين سجنا نافذا لباقي المهاجرين”.

ويواجه المتهمون اتهامات بـ”تسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي، والدخول سرا للتراب المغربي، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بتهديدات وباستعمال العنف، والإيذاء في حقهم والعصيان المرتكب، والإقامة غير شرعية، وحيازة أسلحة

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‫10 تعليقات

  6. لو كانت الحودود مغلقة وكانت الموراقبة صارمة لن تكون هاد المهزلة مع الأفاريقة

  9. أفارقة جنوب الصحراء أصبحوا منتشرين في كل مكان من ليبيا إلى تونس و الجزائر و المغرب بسبب الأوضاع الصعبة في بلدانهم.

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