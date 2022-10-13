انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق

هبة بريس - وكالات

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على اختيار عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية بعد جولة تصويت ثانية.

وانتخب رشيد بأصوات 162 نائباً، مقابل 99 صوتاً لمنافسه الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، فيما اعتبرت 8 أوراق باطلة.

وأدى الرئيس العراقي الجديد يؤدي اليمين الدستورية قبل أن يرفع مجلس النواب جلسته بعد انتخاب رشيد.

ويعتبر رشيد الرئيس العاشر للعراق.

وقال برهم صالح الرئيس المنتهية ولايته تعليقا على انتخاب رشيد رئيسا للعراق ” تشرّفت بموقعي رئيساً لجمهورية العراق، والتزمت باصرار في المضي تحت سقف الوطنية مساراً لمهامي ودعم مسار الإصلاح في سبيل بلد مُقتدر خادم لمواطنيه، وسأبقى ملتزماً بهذه المبادئ”.

وتابع “‏بمودة واحترام أهنئ رئيس الجمهورية المنتخب السيد عبد اللطيف رشيد متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله”.

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