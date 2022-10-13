الشغب الرياضي المقرون بالعنف والسرقة يجر 4 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس 12 و13 أكتوبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة والضرب والجرح والتشهير والشغب المرتبط بالرياضة.

وكانت مصالح الشرطة بمنطقة الرحمة بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا يوم أمس الأربعاء، على خلفية توصلها بشكاية من ضحية يتهم فيها مجموعة من الأشخاص بتعريضه للضرب والجرح المقرون بالسرقة وتصوير مقاطع فيديو لهذا الاعتداء، وذلك بسبب نزاع ناشئ بين فصيلين لمشجعي أندية محلية لكرة القدم.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم توقيف أربعة منهم في عمليات أمنية متوالية خلال يوم أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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