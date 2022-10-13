سفيان البقالي

سفيان البقالي مرشح للفوز بجائزة أفضل عداء في العالم 

2022-10-13 / 17:08
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هبة بريس

رشح الاتحاد الدولي لألعاب القوى، المغربي سفيان البقالي، للفوز بجائزة أفضل عداء في العالم لسنة 2022.

وأعلن الاتحاد الدولي في موقعه على اختيار 10 عدائين عالميين، من بينهم سفيان البقالي المتوج بطلا للعالم في سباق 3000 متر موانع، والفائز بالدوري الماسي، وأفضل توقيت عالمي للسنة في ملتقى محمد السادس (7د و58ث و100/28).

وحسب الاتحاد الدولي سيتم إطلاق التصويت خلال هذا الأسبوع، لاختيار أفضل رياضيين لسنة 2022. وتم اختيار البقالي ومنافسيه للظفر بهذه الجائزة، من طرف لجنة دولية تتكون من خبراء ألعاب القوى.

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