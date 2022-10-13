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الثقافة: فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية

2022-10-13 / 16:54
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هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، عن إطلاق عملية الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية برسم الدورة الثانية لسنة 2022.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن عملية الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية برسم الدورة الثانية لسنة 2022 التي تشمل الجولات المسرحية الوطنية تتواصل إلى غاية 4 نونبر المقبل.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية الترشيح ستتم إلكترونيا، لزوما وحصرا، عبر المنصة المخصصة لإيداع الطلبات http://daam.minculture.gov.ma التي أعدتها الوزارة خصيصا لهذا الغرض.

وأشارت الوزارة إلى أنه، وحتى تتمكن الفرق المسرحية المستفيدة من دعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية برسم سنة 2022 من المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان ومهرجان المسرح العربي بالدار البيضاء، يسمح، استثناء، للفرق المسرحية التي قدمت أربعة عروض على الأقل، بالترشح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية برسم الدورة الثانية لهذه السنة، على أن يتم تقديم العروض الستة عند نهاية شهر يناير 2023 على أبعد تقدير.

وتهدف الجولات المسرحية الوطنية، أساسا، إلى تعزيز مهنية الفرق المسرحية والمقاولات الفنية، وإعطاء الفرصة للكفاءات الشابة، وتشجيع المسرح المغربي بجميع أشكاله وألوانه.

كما تهدف هذه الجولات إلى التحفيز على الترويج والتوزيع الواسع للعروض المسرحية الناجحة، إضافة إلى دعم مقاولات ترويج وتوزيع الإنتاجات المسرحية، ونشر الثقافة المسرحية على الصعيد الوطني.

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