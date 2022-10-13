راشيد الطالبي العلمي

العلمي يتباحث مع نائب رئيس محكمة التدقيق الهولندية

2022-10-13 / 16:05
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هبة بريس

أجرى رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بمقر المجلس، مباحثات مع نائب رئيس محكمة التدقيق الهولندية، إيووت إيرغانغ، الذي يقوم بزيارة عمل للمجلس الأعلى للحسابات ( 11 /13 أكتوبر)، على رأس وفد من المحكمة، تندرج في إطار التعاون ضمن برنامج شراكة 2.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن المباحثات بين الجانبين ركزت على إبراز العلاقات التي تربط المؤسسة التشريعية بالمجلس الأعلى للحسابات.

وأبرز البلاغ أن السيد الطالبي العلمي استعرض بهذه المناسبة التجربة البرلمانية المغربية في ظل دستور سنة 2011 والاختصاصات التي أصبح يضطلع بها البرلمان، خاصة ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية.

من جهته، بسط السيد إيووت إيرغانغ والوفد المرافق له، مهام واختصاصات محكمة التدقيق وعلاقتها بمجلس النواب في هولندا، وكذا علاقات التعاون والشراكة التي تربطها بالمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية منذ سنة 2016.

وقد شكل هذا اللقاء، وفق البلاغ، مناسبة لتبادل وجهات النظر حول نماذج وممارسات مقارنة ذات صلة بطبيعة العلاقات بين المحاكم المالية والمؤسسات التشريعية.

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تعليق واحد

  1. كم جميلة كلمة التدقيق.لاىسيما تطبع عندنا فيى جميع القطاعات كيفما كان نوعها.اكيد انعا ستعري على عدد كبير من الاختلاسات

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