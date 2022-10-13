كورونا بالمغرب.. تسجيل 24 إصابة جديدة

2022-10-13 / 15:42
0
هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 25 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و830 ألف و382 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و406 ألف و340 شخصا، مقابل 24 مليون و908 آلاف و898 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 51 ألف و581 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و162 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و754 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (11)، والدار البيضاء سطات (8)، ومراكش آسفي (3)، والشرق (1)، وبني ملال خنيفرة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 130 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “أحداث مليلية”.. تشديد أحكام بالسجن بحق 15 مهاجرا

“أحداث مليلية”.. تشديد أحكام بالسجن بحق 15 مهاجرا

2022-10-13 / 18:36
Photo of مجلس “السلم والأمن” يندد بتجنيد الأطفال من قبل التنظيمات المسلحة

مجلس “السلم والأمن” يندد بتجنيد الأطفال من قبل التنظيمات…

2022-10-13 / 18:26
Photo of الSNRT: انطلاق أيام التواصل والتكوين لفائدة طلبة الإعلام

الSNRT: انطلاق أيام التواصل والتكوين لفائدة طلبة الإعلام

2022-10-13 / 17:40
Photo of الشغب الرياضي المقرون بالعنف والسرقة يجر 4 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

الشغب الرياضي المقرون بالعنف والسرقة يجر 4 أشخاص للاعتقال…

2022-10-13 / 17:28
Photo of العلمي يتباحث مع نائب رئيس محكمة التدقيق الهولندية

العلمي يتباحث مع نائب رئيس محكمة التدقيق الهولندية

2022-10-13 / 16:05
Photo of بنموسى: “الإصلاح الوزاري يهدف لتمكن تلاميذ الابتدائي من إتقان العربية و الفرنسية”

بنموسى: “الإصلاح الوزاري يهدف لتمكن تلاميذ الابتدائي من إتقان…

2022-10-13 / 15:24
Photo of تقرير: تعرض 3,2 مليون شخص إضافي إلى الفقر أو الهشاشة بالمغرب

تقرير: تعرض 3,2 مليون شخص إضافي إلى الفقر أو…

2022-10-13 / 14:56
Photo of بن جرير وميدلت تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

بن جرير وميدلت تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر…

2022-10-13 / 14:18
Photo of سجن آسفي يوضح حول “اعتقال موظف بحوزته كمية من مخدر الكوكايين”

سجن آسفي يوضح حول “اعتقال موظف بحوزته كمية من…

2022-10-13 / 13:30
Photo of 7 جامعات مغربية ضمن 1500 أفضل جامعة دوليا

7 جامعات مغربية ضمن 1500 أفضل جامعة دوليا

2022-10-13 / 12:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق