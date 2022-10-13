لجنة الأخلاقيات بالجامعة توقف عددا من المسؤولين عن ممارسةالنشاط الكروي

2022-10-13 / 16:26
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هبة بريس ـ رياضة 

اجتمعت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و أصدرت القرارات التالية:
–توقيف عز الدين رجيلة، عضو المكتب المديري لفريق أولمبيك مراكش، لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما، بسبب السب والقدف في حق رؤساء العصب الجهوية في صفحته الرسمية في الموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

– توقيف رضوان علالي، نائب أمين مال فريق أمل سوق السبت، لمدة سنتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما، لنشره تدوينات لا مسؤولة في موقع إلكتروني.

-توفيق بوجمعة مجاطي، رئيس فريق شباب الوطية، ورئيس لجنة القوانين والأنظمة بالعصبة الجهوية كلميم واد نون، لمدة سنتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما، لاستغلاله صفته كرئيس لجنة القوانين والأنظمة بالعصبة الجهوية كليم واد نون ونائب كاتبها العام، باتخاذه قرارات الهدف منها المحاباة ومنح امتيازات لناديه.

– توقيف أيوب المجاطي، لمدة أربع سنوات نافذة مع تغريمه مبلغ 15 ألف درهما، لمخالفته لقانون التربية البدنية 30-09 لوقوعه في حالة تنافي بانتحال صفات في عدة مباريات وفي عدة مكاتب مديرية للأندية.

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