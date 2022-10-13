بنموسى: “الإصلاح الوزاري يهدف لتمكن تلاميذ الابتدائي من إتقان العربية و الفرنسية”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ان الإصلاح الذي أقرته الوزارة من خلال عدد من البرامج يهدف لتمكن تلاميذ الابتدائي من إتقان اللغتين العربية و الفرنسية.
و أوضح بنموسى أن البرنامج الإصلاحي الذي تعتمده وزارة التربية الوطنية يرتكز على ثلاثة محاور أساسية و محددة تتجلى في التلميذ والأستاذ والمدرسة.
و أضاف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الهدف الذي تنشده الوزارة من خلال مخططات الإصلاح هو أن يتقن التلاميذ في نهاية سنوات الابتدائي اللغتين العربية و الفرنسية سواءا تعلق الأمر بالكتابة و القراءة و التحدث بطلاقة و الفهم و كذلك الحساب.
و شدد بنموسى خلال مداخلة له اليوم في لقاء دراسي نظمته إحدى الجمعيات النشيطة على أن الوزارة بمعية كافة المتدخلين تبذل مجهودات جبارة لجعل المدرسة العمومية تنفتح على محيطها و تقدم مردودا تعليميا بجودة عالية.
15 تعليقات
كل الاستثمارات الأجنبية الجديدة انكلوساكسونية وتطلب اللغة الانجليزية..!! فلماذا تصر الفرنسبة يا وزير التعليم..؟؟؟!
الإصلاح يجب أن يعتمد على تجارب ناجحة في أنظمة تعليمية أخرى و لكن مع تعديلها بما يناسب بيئتنا و خصوصيتنا المغربية. لا يمكن أن أستنسخ نظاما تعليميا لمجرد أنه أعطى نتائجا إيجابية في بيئة مخالفة. و كفى من تعظيم الآخر و كفى من تبخيس الذات .
لماذا الإصرار على اللغة الفرنسية ؟ شيء غير مفهوم تماما !!! التبعية العمياء للماما فرنسا
نطالب بالتخلص من اللغة الفرنسية المدعومة سياسيا بمشاكلها معنا..
أصبح اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية مما اعطت انفتاحا على منهج ورئية مستقبلية تستخدم حالياً القطاع التعليم..
نلاحظ تطور كبير الذي مافتئ يشهده المغرب في انفتاح أكثر على اللغة الفرنسية ومن أهمية كبيرة للمدارس الخصوصية بشكل مختلف على المدارس العمومية ..
يا سيد وزير التعليم يجب عليك بالنهوض في التعليم في المجال القروي مما يشهد نقص في البنيات التحتية والخدمات الخاصة وغيرها ونحن مقبلين على فصل الشتاء ولكم واسع النظر..
نريد التغيير والاصلاح وليس كلام حبر على ورق نريد المعقول والتغيير والسلوكات داخل المؤسسات التعليمية بالمدن الكبرى التى تعرف تدهور مما يروج فيها بيع المخذرات والحبوب الهولسة وهذا يؤثر على صحة التلميذ ومستقبله وليس في إتقان اللغة الفرنسية التغير اولا قبل كل شيء..
يجب الاتقان في اللغة الإنجليزية وليس في اللغة الفرنسية التي لا فائدة منها الا صداع الراس هههههههههههه.
العربية لغة ميتة وكذلك الفرنسية
ياسيد بنموسى نريد مراقبة مشددة أمنية مكثفة داخل المؤسسات من أجل محاربة الفساد بها هذا هو متطلبات الآباء و الأمهات لحماية التلاميذ والتلميذات من هؤلاء المفسدين..
كلام فارغ لامحل له من الاعراب في الواقع اللغة الفرنسية كانت منذ الإستعمار ماذا استفذنا منها الا ضياع الوقت هههههههههههه نحن ليس محتاجين إلى لغة فرنسية نحن محتاجين إلى مغرب أفضل بكثير من السابق ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية..
في نظري اللغة الانجليزية هي الأفضل والمناسب وهي من نستفيذ منها.
المشكل الكبير عندنا في المغرب هو يقتصر بالوظائف داخل الادارات يتطلب منك ان تكون لديك دراسة عالية الجودة من أجل قبولك في الوظيفة.
ماذا استفدنا منها ؟؟؟ لاشئ نريد التغيير والاصلاح وليس كلام تافه دون المستوى..