بنموسى: “الإصلاح الوزاري يهدف لتمكن تلاميذ الابتدائي من إتقان العربية و الفرنسية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ان الإصلاح الذي أقرته الوزارة من خلال عدد من البرامج يهدف لتمكن تلاميذ الابتدائي من إتقان اللغتين العربية و الفرنسية.

و أوضح بنموسى أن البرنامج الإصلاحي الذي تعتمده وزارة التربية الوطنية يرتكز على ثلاثة محاور أساسية و محددة تتجلى في التلميذ والأستاذ والمدرسة.

و أضاف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الهدف الذي تنشده الوزارة من خلال مخططات الإصلاح هو أن يتقن التلاميذ في نهاية سنوات الابتدائي اللغتين العربية و الفرنسية سواءا تعلق الأمر بالكتابة و القراءة و التحدث بطلاقة و الفهم و كذلك الحساب.

و شدد بنموسى خلال مداخلة له اليوم في لقاء دراسي نظمته إحدى الجمعيات النشيطة على أن الوزارة بمعية كافة المتدخلين تبذل مجهودات جبارة لجعل المدرسة العمومية تنفتح على محيطها و تقدم مردودا تعليميا بجودة عالية.

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