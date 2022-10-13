بنموسى: “الإصلاح الوزاري يهدف لتمكن تلاميذ الابتدائي من إتقان العربية و الفرنسية”

2022-10-13 / 15:24
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ان الإصلاح الذي أقرته الوزارة من خلال عدد من البرامج يهدف لتمكن تلاميذ الابتدائي من إتقان اللغتين العربية و الفرنسية.

و أوضح بنموسى أن البرنامج الإصلاحي الذي تعتمده وزارة التربية الوطنية يرتكز على ثلاثة محاور أساسية و محددة تتجلى في التلميذ والأستاذ والمدرسة.

و أضاف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الهدف الذي تنشده الوزارة من خلال مخططات الإصلاح هو أن يتقن التلاميذ في نهاية سنوات الابتدائي اللغتين العربية و الفرنسية سواءا تعلق الأمر بالكتابة و القراءة و التحدث بطلاقة و الفهم و كذلك الحساب.

و شدد بنموسى خلال مداخلة له اليوم في لقاء دراسي نظمته إحدى الجمعيات النشيطة على أن الوزارة بمعية كافة المتدخلين تبذل مجهودات جبارة لجعل المدرسة العمومية تنفتح على محيطها و تقدم مردودا تعليميا بجودة عالية.

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‫2 تعليقات

  1. كل الاستثمارات الأجنبية الجديدة انكلوساكسونية وتطلب اللغة الانجليزية..!! فلماذا تصر الفرنسبة يا وزير التعليم..؟؟؟!

  2. الإصلاح يجب أن يعتمد على تجارب ناجحة في أنظمة تعليمية أخرى و لكن مع تعديلها بما يناسب بيئتنا و خصوصيتنا المغربية. لا يمكن أن أستنسخ نظاما تعليميا لمجرد أنه أعطى نتائجا إيجابية في بيئة مخالفة. و كفى من تعظيم الآخر و كفى من تبخيس الذات .

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