‎حملة قوية لتحرير الملك العمومي من العربات المجرورة بالصخور السوداء الدارالبيضاء‎

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بمدينة تمارة تسيب كبير انتشربشارع عبد الكريم الخطابي بجنبات مسجد الرضوان وحول الحي إلى منطقة غير صالحة للسكن بوجود أزبال منتشرة، روائح كريهة، ضوضاء، عراكات و مشاداة كلامية تستمر حتى منتصف الليل…
بعد أن تم تطويق واحتلال الممرات الخاصة بالراجلين و السيارات من طرف الفراشة و العربات.
بعض المحتلين للملك العمومي يدعون وجودهم فوق القانون في تحدي سافر للسلطة و أن لا أحد يستطيع إيقاف تجاوزاتهم …
من هؤلاء الأشخاص 3 سيدات قمن باحتلال ساحة بأكملها و تكديس بها بعض الأثاث المتهالك، و كذا محلان تجاريان للأثاث المنزلي المستعمل يقوم صاحبيهما بعرض بضاعتهم ( ثلاجات، أسرة و كراسي…) فوق شارع عبد الكريم الخطابي أي في الممر المخصص للدراجات، السيارات، حافلات النقل العمومي بالإضافة إلى المساحة التي تمت تهيئتها للمارة.
غريب صمت السلطات عن كل هذه الانتهاكات لحرية الأفراد و منعهم من الحق في سكن مريح
يجب تعميم هده الحملة على جميع مدن المغرب و تغريم و حبس كل من يعود الى احتلال الملك العمومى