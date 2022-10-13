نجل عبد الرؤوف لهبة بريس:”حالة والدي مستقرة حاليا”

نجلاء مزيان

كشف حِسان نجل الفنان القدير عبد الرؤوف، عبر اتصال هاتفي مع جريدة هبة بريس الالكترونية، -كشف- تفاصيل وضع والده الصحي.

و طمأن المتحدث ذاته، جمهور والده العريض قائلا :” الحالة ديال بابا مستقرة، غير أنه حاليا باقي مخرجش من سبيطار”.

وعن الاخبار المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي حول تدهور الحالة الصحية للفنان المغربي، نفى نجل عبد الرؤوف صحتها، مؤكدا أن ولوج والده للمستشفى كان بسبب تعرضه ل”اختناق”.

و يعد الممثل و الكوميدي عبد الرحيم التونسي المشهور بلقب عبد الرؤوف، أسطورة الكوميديا المغربية لعقود عديدة.

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