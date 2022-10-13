مدرب سان جيرمان عن “رحيل” مبابي: أمر مفاجئ للغاية

2022-10-13 / 14:00
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هبة بريس - وكالات

أثنى كريستوف غالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، على أداء وتركيز النجم كيليان مبابي خلال المباراة أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، رغم التقارير “المفاجئة” حول رغبة اللاعب مجددا في الرحيل عن سان جيرمان.

وافتتح مبابي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، ليصبح أبرز هداف للفريق في سجل مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.

وبعدها، أدرك جواو ماريو التعادل لبنفيكا من ضربة جزاء في الدقيقة 62 وقد انتهت المباراة بالتعادل 1 – 1 .

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من نشر تقارير تشير إلى أن مبابي طلب مجددا الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وكان مبابي (23 عاما)، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 في روسيا قد وقع عقدا جديدا لمدة ثلاثة أعوام مع سان جيرمان في مايو الماضي، لكن تردد أنه يعيش حالة عدم استقرار مجددا في ظل عدم تحقيق متطلباته المتعلقة بالجوانب التكتيكية.

ونفى لويس كامبوس، مستشار باريس سان جيرمان، تلك التقارير مؤكدا أن مبابي لم يبلغ النادي بشيء كهذا، كما أبدى غالتييه دهشته إزاء الشائعات.

وقال غالتييه في تصريحات لقناة “آر.إم.سي سبورت” عقب مباراة الثلاثاء: تحدثنا كثيرا بشأنه في هذا المساء. لم أتحدث معه بشأن هذا الأمر، حيث كان الهدف هو الحفاظ على التركيز في المباراة.

وأضاف: لقد قدم الكثير وأظهر أنه لاعب رائع، وجه تركيزه إلى المباراة والبطولة. تركيزنا جميعا كان منصبا على المباراة.

وتابع:من الشائعات، نصنع معلومات، ومن المعلومات نصدر بيانات. أرى أنه شيء مفاجئ للغاية أن يتردد ذلك قبل ساعات قليلة من مباراة مهمة للغاية.

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