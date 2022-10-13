يهم ساكنة مراكش.. انخفاض صبيب المياه بهذه الأحياء
أعلنت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمدنية مراكش، عن عزمها تخفيض صبيب الماء الصالح للشرب أو قطعها في بعض الأوقات من اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022.
وذكرت الوكالة، في بلاغ لها، أن سبب هذا الاضطراب في تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، إلى أشغال الصيانة التي تعرفها شبكة التوزيع.
وكشفت الوكالة أن خفض صبيب الماء الشروب أو انقطاعها في بعض الحالات، سينطلق ابتداءا من منتصف ليلة الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة.
وأضافت أن هذا الإضطراب يهم الأحياء السكنية التالية إقامة المنار، والمستشفى العسكري ابن سينا، وودوار عريب ودوار العسكر وتجزئة ياسمينة ووعملية البيت العتيق.
ودعت الوكالة المواطنين بهذه الأحياء، إلى أخذ الاحتياطات الضرورية، مشيرة إلى أنه يمكن إعادة التزويد قبل الساعة المحددة سلفا ودون سابق إنذار، واضعة رقما هاتفيا للاطلاع على المعطيات.
تعليق واحد
اتقوا الله في المخلوقات التشاؤم من أفعال الشياطين ورفع فواتير الماء والكهرباء المسلم أخو المسلم واخا نكونو يهود هاذ الشي فايت المعقول زيادة المحروقات زيادة المواد الغذائية زيادة الماء والكهرباء وزيد وزيد الله ياخذ الحق فالظالم