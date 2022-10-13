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لبنان.مجلس النواب يعقد جلسته الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية

2022-10-13 / 10:33
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هبة بريس - وكالات

يعقد مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، جلسته الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر. ومن أبرز المرشحين النائب ميشال معوض.

ودعا رئيس المجلس نبيه بري الأسبوع الماضي، إلى جلسة تبدأ اليوم عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي. وقد بدأ في هذه الأثناء توافد النواب إلى مقر المجلس بساحة النجمة في وسط العاصمة بيروت.

وكان النواب فشلوا خلال جلسة عقدت في 29 سبتمبر في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

هذا وانطلقت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في الأول من سبتمبر وتستمر حتى 31 أكتوبر 2022. ويرجح كثيرون دخول لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي، نتيجة غياب تسوية سياسية تنبئ بإمكانية انتخاب رئيس قبل أقصى موعد للمهلة الدستورية.

دستوريا يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضوا، أي 86 نائبا، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائبا.

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