المغرب يصوت على قرار إدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانية

هبة بريس

صوت المغرب مساء أمس الأربعاء، على قرار إدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانية.

وصوت المغرب على قرار الإدانة إلى جانب 142 دولة، فيما عارضته 5 دول وهي بيلاروس، وروسيا، وسوريا، نيكاراغوا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بينما امتنعت 35 دولة عن التصويت من بينها الجزائر والصين والهند وجنوب أفريقيا وباكستان.

هذا وحسب نص القرار، فإن الإجراءات الروسية لا صحة لها بموجب القانون الدولي، ولا تشكل أساسا لأي تغيير في مركز هذه المناطق الأوكرانية.

كما يطالب القرار، روسيا بالتراجع فورا ومن دون قيد أو شرط عن قراريه في هذا الشأن وأن يسحب فورا وبشكل كامل وغير مشروط جميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا الواقعة داخل حدودها المعترف بها دوليا.

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