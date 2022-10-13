وجدة.. تسجيل حوالي 47 حالة تسمم غذائي لتلميذات داخلية

2022-10-13 / 09:30
1
هبة بريس : وجدة

أصيبت حوالي 47 تلميذة بداخلية إعدادية أبي ذر الغفاري ببلدة بني أدرار التابعة ترابيا لعمالة وجدة أنجاد، وذلك ليلة الاربعاء/ الخميس بتسمم غذائي تطلب نقلهن إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة.

ووفق مصادر، فبعد تناول التلميذات لوجبة العشاء؛ أصبحن بغثيان وجشأ، وبعد التبليغ بالحالات التسمم الغذائي تم نقل العديد منهن عبر سيارات الاسعاف لنقلهن إلى المستشفى.

وهذا، وفور علما بالخبر حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي ومختلف الأجهزة الأمنية والسلطات لمتابعة تطورات هذه الواقعة، فيما تم فتح تحقيق في النازلة تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة ..شخص يعنف زوجته بالشارع العام

طنجة ..شخص يعنف زوجته بالشارع العام

2022-10-12 / 19:03
Photo of بن جرير.. حارس ليلي “يقت.ل” متشردا والأمن يكشف التفاصيل

بن جرير.. حارس ليلي “يقت.ل” متشردا والأمن يكشف التفاصيل

2022-10-11 / 15:08
Photo of نوبة قلبية تنهي حياة خليجي بعد “خسارة فادحة” بـ”كازينو” طنجة

نوبة قلبية تنهي حياة خليجي بعد “خسارة فادحة” بـ”كازينو”…

2022-10-10 / 15:31
Photo of وفاة طالب متأثرا بإصابته في حريق الحي الجامعي بوجدة

وفاة طالب متأثرا بإصابته في حريق الحي الجامعي بوجدة

2022-10-10 / 10:28
Photo of فتح بحث قضائي لتحديد خلفيات إقدام ضابط شرطة على الانتـ.حار بعدما تورط في محاولة للقتل العمد

فتح بحث قضائي لتحديد خلفيات إقدام ضابط شرطة على…

2022-10-08 / 21:07
Photo of ضابط شرطة من البيضاء يطلق الرصاص على امرأتين بالجديدة.. ثم ينـ..تحر بمسدسه الوظيفي

ضابط شرطة من البيضاء يطلق الرصاص على امرأتين بالجديدة..…

2022-10-08 / 20:25
Photo of سطات.. مصرع طفلة وإصابة 3 سيدات في حادث سقوط سيارة من أعلى قنطرة

سطات.. مصرع طفلة وإصابة 3 سيدات في حادث سقوط…

2022-10-08 / 17:50
Photo of احتراق حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة “ألزا” بطنجة

احتراق حافلة للنقل الحضري تابعة لشركة “ألزا” بطنجة

2022-10-07 / 10:08
Photo of 17 قتيلا و 2174 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

17 قتيلا و 2174 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن…

2022-10-05 / 16:39
Photo of أكادير : وفاة سائحة بعد إنزلاقها من مرتفع جبلي

أكادير : وفاة سائحة بعد إنزلاقها من مرتفع جبلي

2022-10-05 / 11:22

تعليق واحد

  1. شوفو شوية بعين الرحمة فهاد المغرب الشرقي و فهاد وجدة . راحنا طايبين و ضايعين و ما كان أمن ماكان أمان . المرجو النشر مابقيناش نقدرو نسكتو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق