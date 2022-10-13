وجدة.. تسجيل حوالي 47 حالة تسمم غذائي لتلميذات داخلية

هبة بريس : وجدة

أصيبت حوالي 47 تلميذة بداخلية إعدادية أبي ذر الغفاري ببلدة بني أدرار التابعة ترابيا لعمالة وجدة أنجاد، وذلك ليلة الاربعاء/ الخميس بتسمم غذائي تطلب نقلهن إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة.

ووفق مصادر، فبعد تناول التلميذات لوجبة العشاء؛ أصبحن بغثيان وجشأ، وبعد التبليغ بالحالات التسمم الغذائي تم نقل العديد منهن عبر سيارات الاسعاف لنقلهن إلى المستشفى.

وهذا، وفور علما بالخبر حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي ومختلف الأجهزة الأمنية والسلطات لمتابعة تطورات هذه الواقعة، فيما تم فتح تحقيق في النازلة تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

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