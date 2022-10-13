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طقس الخميس.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-10-13 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، نزول أمطار أو زخات رعدية أحيانا فوق شرق المملكة والأطلس المتوسط والريف والسايس والواجهة المتوسطية.

كما يرتقب نزول أمطار ضعيفة أو قطرات بالسواحل ما بين سيدي إفني وطرفاية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما فوق البوغاز ووسط وجنوب البلاد، فضلا عن زوابع رملية في بعض المناطق داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 10 و 16 درجة بالريف، وستكون ما بين 18 و 25 درجة عموما بأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 إلى 18 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع بشمال ووسط المملكة، وبعض الانخفاض بالمنطقة الشرقية وأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور وما بين كاب سبارتيل والدار البيضاء ، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفاية، وهائجا بباقي المناطق.

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