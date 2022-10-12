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بايرن ميونيخ يبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال بسهولة

2022-10-12 / 22:26
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هبة بريس

بلغ فريق بايرن ميونيخ دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسهولة، عقب فوزه على مستضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بيسر، بأربعة أهداف لاثنين، الأربعاء، في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة .

وسجل أهداف بايرن ميونيخ كل من السنغالي ساديو مانيه (10) وتوماس مولر (14) وليون غوريتسكا (25 و35).في المقابل بصم آدم فلكانوفا (62) وجان كليمنت (75) على هدفي أصحاب الأرض.

وهذا هو الفوز الرابع تواليًا للفريق البافاري، بعد تفوّقه على إنتر الإيطالي (2-0)، وبرشلونة الإسباني (2-0)، وفيكتوريا بلزن التشيكي ذهابًا (5-0)، محقّقًا العلامة الكاملة، ورافعًا رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة.

في المقابل، تكبّد الفريق التشيكي خسارته الرابعة تواليًا، بعد سقوطه أمام كل من برشلونة (1-5)، وإنتر (0-2)، وبايرن ميونيخ ذهابًا (0-

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