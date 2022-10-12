“العشابي” لهبة بريس : الحالة الصحية للبطل “لخصم” مستقرة

نجلاء مزيان _ هبة بريس

طمأن الإعلامي المغربي مراد العشابي جمهور و محبي البطل العالمي في رياضة الفول كونطاكت و الكيك بوكسينغ مصطفى لخصم، عن حالته الصحية.

و كشف العشابي في تصريح لجريدة هبة بريس الالكترونية، أن البطل المغربي تعرض لوعكة صحية بسبب انهيار عصبي، نُقِل على إثره إلى إحدى المصحات الخاصة.

و عن دخوله في غيبوبة، أكد المتحدث ذاته أن حالة “لخصم” حاليا مستقرة، مشيرا أن الأخير قام بجميع الفحوصات اللازمة التي أكدت استقرار وضعه الصحي.

و الجدير بالذكر أن مصطفى الخصم هو بطل عالمي مغربي خاض 70 نزالا احترافيا، 12 منها في بطولة العالم للفول كونتاكت، والكيك بوكسينغ، كما أنه اسطاع الظفر برئاسة جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو عن حزب الحركة الشعبية.

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