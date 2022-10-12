بعد تصريحات “طوطو” ..”نقابة الصحافة” تتضامن مع “التيجيني”

2022-10-12 / 20:34
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استنكارها الشديد لتصريحات المغني طه فحصي المعروف ب “الغران دي طوطو” واصفة إياها بالخطيرة.

وأضافت عبر بلاغ توصلت جريدة هبة بريس الالكترونية بنسخة منه، أنها تتابع بانشغال و اهتمام بالغين التطورات المرتبطة بما أدلى به أحد الأشخاص في أحد الفعاليات الثقافية التي نظمت بالرباط ، و التي لاقت استهجانا من طرف الرأي العام الوطني بالنظر إلى الخطورة البالغة التي اكتستها .

وعبرت عن انشغالها العميق بهذا الشأن، منبهة إلى الخطورة البالغة التي تكتسيها مثل هذه التصريحات و الأفعال على قيم الهوية الوطنية و على منظومة التربية و التعليم في بلادنا، داعية الزميلات و الزملاء الصحافيات و الصحافيين المغاربة إلى التعامل بمهنية عالية مع مثل هذه الأحداث.

من جهة أخرى أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رفضها المطلق للتهديدات الخطيرة التي أطلق لها العنان ذلك الشخص في حق الصحافيين المغاربة، خصوصا ضد الزميل محمد تيجيني التي وصلت حد التلويح بالانتقام والتصفية.

وأشارت إلى أن إسكات الأصوات المنتقدة يندرج في صلب تهديد حرية التعبير، مستنكرة لمثل هذه السلوكات، و معلنة عن تضامنها المطلق مع الزميل محمد تيجيني .

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‫3 تعليقات

  3. يجب على كل الفاعلين السياسيين والاداريين والاكاديميين والمربين ومؤسسات الدولة والمثقفين وكل من له غيرة على هذا الوطن الوقوف في وجه من ينشر التفاهة والبذاءة وقلة الحياء والدين

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