“البحرية الملكية” تسعف 182 مرشحا للهجرة غير الشرعية
هبة بريس _ الرباط
علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدمت المساعدة، في بداية الأسبوع، خلال الفترة ما بين 10 و12 أكتوبر 2022، لـ182 مرشحا للهجرة غير الشرعية، يتحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينهم نساء وأطفال.
وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية، الذين حاولوا العبور في رحلة محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك)، ودراجات مائية (جيت سكي)، وألواح ركوب الأمواج، وكذا عن طريق السباحة، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية.
وأضاف أن المرشحين، الذين تم إنقاذهم، نقلوا سالمين إلى أقرب موانئ المملكة، وتم تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
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11 تعليقات
الله يدير ليهوم لي فيه الخير كل واحد كيبحث على لقمة العيش
الله يسر للجميع
مطفرناه تاحنا باقي غير المهاجرين
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل مرة نسمع اخبار مؤلمة جداً عن الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك نساء.
كل مرة نسمع بفاحعة تهز منطقة من مناطق المغرب الهجرة السرية عبر قوارب الموت ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ..
لا نستحمل كل مرة عائلات مكلومة في مناطق تستقبل بكل حزن جثث عدد من الشباب أطفال قاصرين الذين لقوا حتفهم بسبب قوارب الموت.. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
حلمهم ان يهمون بالعبور إلي إسبانيا ومن ثم إلى أوروبا ولكن للاسف الشديد حلمهم لم يتحقق ويكونوا ضحية وفريسة للحوت (لروكان) والسبب المسؤول عن ذالك هو الحكومة
السبب الرئيسي الذين يقومون الشباب بالهجرة السرية عبر قوارب الموت هي البطالة من الدرجة الأولى.
لو كانت الدولة توفر فرص العمل للشباب العاطل والبطالي لما ضحا بنفسه إلى التهلكة..
يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذه ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك نساء ….
الهجرة السرية عبر قوارب الموت فهي مستفزة سياسة واقتصاد .. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم