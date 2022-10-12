“البحرية الملكية” تسعف 182 مرشحا للهجرة غير الشرعية

هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدمت المساعدة، في بداية الأسبوع، خلال الفترة ما بين 10 و12 أكتوبر 2022، لـ182 مرشحا للهجرة غير الشرعية، يتحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينهم نساء وأطفال.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية، الذين حاولوا العبور في رحلة محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك)، ودراجات مائية (جيت سكي)، وألواح ركوب الأمواج، وكذا عن طريق السباحة، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية.

وأضاف أن المرشحين، الذين تم إنقاذهم، نقلوا سالمين إلى أقرب موانئ المملكة، وتم تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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