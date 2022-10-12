سارة بوعابد تكشف لهبة بريس تفاصيل مشاركتها في “جوديا”

نجلاء مزيان

كشفت الممثلة الشابة سارة بوعابد مجموعة من التفاصيل المتعلقة بمشاركتها في المسلسل الدرامي “جوديا”، والذي يتم عرضه كل يوم إثنين على القناة الأولى.

وأعربت بطلة جوديا عبر اتصال هاتفي مع جريدة هبة بريس الالكترونية عن سعادتها بالأصداء التي رافقت الحلقات الأولى من العمل.

وعن مقطع الفيديو المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي و تفاعل النشطاء معه، وجهت المتحدثة ذاتها رسالة حب و تقدير لكل متابعيها على التعاليق المحفزة و كذا الرسائل التي تتوصل بها بشكل يومي.

و عن دورها في “جوديا”، كشفت بوعابد أن “هبة” هي فتاة مراهقة تمر بظروف و مشاكل عائلية غير أن الابتسامة لا تفارق وجهها، بالإضافة إلى لباسها الغريب و نظرة المجتمع التي تزيد من معاناتها بالرغم من محاولاتها الدائمة في إخفاء ذلك.

و عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تجسيدها للشخصية، قالت الممثلة المغربية أن تصرفات و أفعال “هبة” بعيدة كليا عن سارة قائلة :” لقيت صعوبات بحكم ان الشخصية بعيدة عليا تمامًا مقدرتش نتقبل تصرفات هبة مع الناس لي فيها جرأة و الخفة ديالها”.

و واصلة قائلة: “لكن كنت كنتعاطف معاها بحكم حسيت بجوج ديال النقط مشتركة بيناتنا، “هبة” فقدت الأم ديالها و انا فقدت الأب ديالي ف سن صغيرة و بجوج كنحاولو منبينوش الناس بلي حنا ضعاف”.

و اختتمت :” ديما ضاحكة صراحة مكنبغيش نتقاسم مع شي حد الألم كنخليه لداخل داكشي علاش كنت كنحس بيها بزاف و كانت كتعجبني انها مكتعطيش الفرصة لشي حد باش تبقا فيه ولا تحس بالشفقة ديالو”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0