طنجة ..شخص يعنف زوجته بالشارع العام

هبة بريس - مكتب طنجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صور بمدينة طنجة يظهر شخصا يعنف سيدة بالشارع العام قبل ان يتدخل مواطنون في محاولة لثنيه .

وتمكن مواطنون بعضهم ترجل من سيارته على مستوى طريق الرباط ، من الوقوف في وجه المعني بالأمر ومنعه من تعنيف السيدة التي ادعى انها زوجته قبل ان تتمكن من مغادرة المكان .

هذا، وينتظر ان تكشف المصالح الامنية عن هوية المعني بالامر وما اذا كان الامر يتعلق بخلاف بين زوجين أم أمر آخر

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