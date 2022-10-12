إيرادات الجمارك بلغت 63,1 مليار درهم متم شتنبر المنصرم

2022-10-12 / 18:10
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هبة بريس _ الرباط

فادت الخزينة العامة للمملكة (TGR)، أن صافي الإيرادات الجمركية بلغ 63,1 مليار درهم في نهاية شتنبر 2022، بارتفاع بنسبة 22,8 في المائة مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأبرزت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة المتعلقة بإحصائيات المالية العامة، أن هذه الإيرادات، والتي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة، تأخذ بعين الاعتبار استرداد الضرائب والإعفاءات والمبالغ المستردة البالغة 195 مليون درهم، مضيفة أن إجمالي إيرادات من الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 23 في المائة، إلى أزيد من 63,29 مليار درهم.

وفي التفاصيل، أشار المصدر ذاته الى أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية عند متم شتنبر 2022 بلغ 10,45 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 21,8 في المائة، فيما ارتفع صافي مداخيل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من 33,3 مليار درهم إلى 40,8 مليار درهم. من جهتها، ارتفعت ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 94,1 في المائة، وعلى المنتجات الأخرى بنسبة 21,8 في المائة

وفي ما يخص صافي الإيرادات للضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة، فقد انخفضت بنسبة 2,8 في المائة إلى 11,84 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار استرداد الضرائب والإعفاءات والمبالغ المستردة البالغة 145 مليون درهم.

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‫5 تعليقات

  3. اين تذهب هذه الاموال وغيرها والفقير معدم حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم

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