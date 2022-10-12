قرض إسباني بقيمة 20 مليون أورو لصندوق التمويل المغربي “جيدة”

2022-10-12 / 17:26
1
هبة بريس

صادق مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الأربعاء، على اتفاق يقضي بمنح قرض بقيمة 20 مليون يورو كحد أقصى لصندوق “جيدة” للقروض الصغرى بالمغرب.

ويهدف القرض، الممنوح من خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، إلى تمويل توسع محفظة صندوق “جيدة”.

وأشارت الحكومة الإسبانية في بلاغ إلى أن “دعم العديد من مؤسسات القروض الصغرى، من خلال صندوق جيدة، وشبكة التوزيع الواسعة التابعة لها، مع الفروع ونقاط البيع في المجالات ذات الأولوية للتعاون الانمائي الإسباني، يسهل المواءمة مع أولويات الوكالة الإسبانية في المغرب، مما يتيح الالتقائية الممكنة للعمل الإسباني في مجالات التنمية المختلفة”.

ويعد “جيدة” صندوقا لتمويل مؤسسات القروض الصغرى بالمغرب. وقد تأسس في شكل شركة محدودة بموجب القانون المغربي ووافق عليها بنك المغرب كشركة تمويل.

وتتمثل الأهداف الرئيسية التي يسعى الصندوق لتحقيقها في تيسير تمويل جميع مؤسسات القروض الصغرى، بغية تحسين ولوج أصحاب المشاريع الصغرى بالمغرب للقروض، وزيادة التمويلات لدى المصادر الخاصة وتعزيز التنمية المؤسساتية لهذه المؤسسات.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of موسكو والرباط توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية

موسكو والرباط توقعان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية

2022-10-12 / 18:26
Photo of إيرادات الجمارك بلغت 63,1 مليار درهم متم شتنبر المنصرم

إيرادات الجمارك بلغت 63,1 مليار درهم متم شتنبر المنصرم

2022-10-12 / 18:10
Photo of شراكة اقتصادية جد “واعدة” بين المغرب واللوكسمبورغ

شراكة اقتصادية جد “واعدة” بين المغرب واللوكسمبورغ

2022-10-12 / 17:55
Photo of حتى متم شتنبر.. تراجع عجز الميزانية إلى 8.5 مليار درهم 

حتى متم شتنبر.. تراجع عجز الميزانية إلى 8.5 مليار…

2022-10-12 / 17:05
Photo of لتعزيز التعاون في مجال السياحة.. الوزيرة عمور تطير إلى اليابان

لتعزيز التعاون في مجال السياحة.. الوزيرة عمور تطير إلى…

2022-10-12 / 14:18
Photo of مكتب الصرف يكشف عن وضع الاستثمار الدولي للمغرب

مكتب الصرف يكشف عن وضع الاستثمار الدولي للمغرب

2022-10-12 / 09:45
Photo of مجموعة QNB تعلن عن نتائجها المالية للتسعة أشهر من سنة 2022

مجموعة QNB تعلن عن نتائجها المالية للتسعة أشهر من…

2022-10-11 / 22:26
Photo of تخلت عنها الجزائر ..احتياطي الغاز بتونس يكفي لأسبوع !!!

تخلت عنها الجزائر ..احتياطي الغاز بتونس يكفي لأسبوع !!!

2022-10-11 / 18:40
Photo of الوكالة الوطنية للموانئ: 60.3 مليون طن إجمالي حركة الرواج

الوكالة الوطنية للموانئ: 60.3 مليون طن إجمالي حركة الرواج

2022-10-11 / 17:08
Photo of المرابط: “ميثاق الاستثمار يركز على الأولويات الاستراتيجية للدولة بتدابير محفزة”

المرابط: “ميثاق الاستثمار يركز على الأولويات الاستراتيجية للدولة بتدابير…

2022-10-11 / 16:50

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق