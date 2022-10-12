استياء واسع من خدمات “إنوي” و ضعف “الريزو” يغضب زبناء الشركة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يشتكي عدد كبير من مستعملي خدمات “إنوي” الفاعل الثالث لخدمات الاتصالات و الانترنيت بالمغرب من ضعف شبكة التغطية و كذا الخدمات المقدمة.
و ساهم ضعف “الريزو” و أحيانا غيابه بعدد من المناطق في غضب زبناء “إنوي” الذين عبروا عن تذمرهم من الشركة، لدرجة أن بعضهم قرر تغيير الفاعل و اللجوء لخدمات شركة أخرى.
و في هذا الصدد، كتبت إحدى زبونات “إنوي” تعليقا جاء فيه: “الريزو عيان بزاف”، و أضاف آخر تعقيبا على منشور بالصفحة الرئيسية لإنوي: “الرائد في عدم رضا العملاء نعم ولكن في أشياء آخرى الأخير في الترتيب”.
و جاء في تعليق آخر بصفحة “إنوي” عبارة: “والله تا حشومة عليكم تتقطعو ريزو نهار كامل ماشي غير مرة و تتكرر العملية وبدون سابق إعلان”.
و أجمعت أغلب تعاليق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ضعف تغطية شبكة إنوي، حيث لا يكاد يخلو أي تعليق من عبارة” ريزو عندكم عيان”.
و نشر عدد من المعلقين أسماء بالمدن و المناطق التي تفتقد لتغطية جيدة و منها مناطق توجد بقلب محور الرباط الدار البيضاء، متسائلين:” إذا كان هذا حال ريزو ديال إنوي في المركز فكيف هو الحال بباقي مناطق المغرب الهامشية؟”.
5 تعليقات
انوي لاتفي بوعودها. في يوم 11/10 قبلت ان اغير من اتصالات المغرب الى انوي مع الحفاظ على الرقم التابث. اليوم 12/10 اجد ان ان ي لم تفعل شيء واتصالات المغرب قطعت الخط. انا الان بدون هاتف وبدون انترنت.
إينوى سركه وهميه ومجهوله الهويه ولا تحتوى على أسلاك كهربائيه وتقوم بعسيل أموال طائله لا أتق فيها ولا تحتوى على قانون مقفله أما الإتصالات تحتوى على وكالات وأسلاك كهربائيه للتواصل والأولى عالميا مفهومه وواصحه بالمعنى بكل صعوبه
MarocTelecom aussi
نعم لقد غيرت الشركة من مكتبي ومنزلي
كنت مظطرا لدلك للاسف
والله ان الشركة لم تقم بتغطية المدن الكبيرة وأحوازها. خلال شهر يوليوز قمت بالاتصال بهم لشكوى حول تعطل للشبكة في طريق الرباط بمدينة طنجة فاخبروني بأنه لا مشكلة في الشبكة ببساطة لأنهم لم يتوصلوا باي شكاية بينما الأمور عكس ذلك لان الانقطاعات تكون باستمرار