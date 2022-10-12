أوبك” تخفض توقعاتها لنمو الطلب والإنتاج

2022-10-12 / 16:03
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هبة بريس - وكالات

خفضت “أوبك” توقعاتها لكمية الخام التي ستحتاج لضخها خلال الربع الأخير من العام الجاري، مما يبرز أهمية خفض الإمدادات المثير للجدل الذي أعلنته بالتشارك مع حلفائها الأسبوع الماضي.

وقررا منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، خفض توقعاتها للإنتاج المطلوب في الربع الرابع بمقدار 440 ألف برميل يوميا، كما خفضت تقديرات نمو الطلب العالمي في هذه الفترة بأكثر من الضعفين (900 ألف برميل يوميا)، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ” عن تقريرها الشهري.

يعطي خفض توقعات الاستهلاك مزيدا من الوضوح حول دوافع خفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميا الذي اتفقت عليه مجموعة “أوبك +” في 5 أكتوبر، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات شديدة من جانب الولايات المتحدة.

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