كانا في حالة سكر وصدما بسيارتهما شرطيين ومواطن.. إيقاف شخصين بسلا

2022-10-12 / 14:44
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هبة بريس

أحالت مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والسياقة في حالته وعدم الامتثال والإيذاء العمدي.

وكانت دورية للشرطة قد ضبطت شخصين على متن سيارة وهما في حالة سكر متقدمة، حيث لم يمتثل السائق لإجراءات الضبط والمراقبة بعدما حاول الفرار وصدم أحد المواطنين وعنصري الأمن الوطني، متسببا في إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهما وتوقيفهما، حيث تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة يومه الأربعاء 12 أكتوبر الجاري.

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