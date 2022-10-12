لتعزيز التعاون في مجال السياحة.. الوزيرة عمور تطير إلى اليابان

هبة بريس

تقوم وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بزيارة لليابان بهدف تدشين الحديقة المغربية في منتزه جيفو العالمي للزهور، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة والصناعة التقليدية.

وذكر بلاغ للوزارة، أن زيارة الوزيرة، التي تتم برفقة المدير العام لدار الصانع، طارق صديق، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، تندرج في إطار العلاقات المتميزة التي تربط المغرب باليابان، وتجسد الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون بينهما في مجال السياحة والصناعة التقليدية.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الزيارة تندرج أيضا في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة والمؤسسات التابعة لها لاستكشاف أسواق جديدة، سواء في مجال السياحة أو الصناعة التقليدية، مشيرا إلى أن اليابان، الذي تناهز ساكنته 125 مليون نسمة، يتوفر على مؤهلات تنموية مهمة بالنسبة للمغرب فيما يتعلق بعدد الوافدين اليابانيين وكذا بصادرات منتوجات الصناعة التقليدية.

ففي سنة 2019، لم يمثل اليابان سوى 13 في المائة من عدد السياح الوافدين على المغرب من آسيا، في حين أن هذا البلد يعتبر من أكبر المصادر العالمية للسياح. وفي هذا السياق، ستلتقي الوزيرة، بمعية الوفد المغربي وسفير الملك باليابان رشاد بوهلال، العديد من كبار الفاعلين السياحيين اليابانيين بهدف إبرام شراكات من شأنها تعزيز وجهة المغرب.

وفيما يتعلق بالصناعة التقليدية، وبالنظر إلى الجاذبية الخاصة التي تحظى بها الثقافة وسط اليابانيين، فإن هذه الزيارة ستمكن من لقاء ممثلي علامات يابانية كبرى بهدف تنظيم معارض لمنتجات الصناعة التقليدية المغربية، على أمل تعزيز جاذبية هذه المنتجات وسط اليابانيين.

كما ستحظى الصناعة التقليدية المغربية بفرصة التألق بفضل الحديقة المغربية الواقعة ب “منتزه الزهور ” بمحافظة جيفو، والتي تعد ثمرة مجهود معماري وحرفي امتد لعدة أشهر وكذا تعاون مثمر بين المملكة واليابان. وستقوم الوزيرة بافتتاحها رفقة حاكم محافظة جيفو فوروتا هاجيمي.

وخلص البلاغ إلى أن “هذه الحديقة، التي تمتد على 800 متر مربع، ستشكل معرضا دائما لموروثنا المتميز، كما أنها ستقرب الجمهور الياباني أكثر من ثقافتنا، مع دعوتهم لزيارة المغرب واكتشاف مدى ثراء هذا البلد ” .

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