إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الثلاثاء إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الأربعاء، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– إفران : 28 ملمتر
– فاس : 27 ملمتر
– مكناس : 26 ملمتر
– وجدة : 22 ملمتر
– تاوريرت : 12 ملمتر
-بني ملال : 11 ملمتر
الحسمية : 7 ملمترات
– القنيطرة، الرباط-سلا، سطات، مراكش : 4 ملمترات
– الجديدة : 3 ملمترات
– الناظور، المحمدية، الدار االبيضاء، الرباط-المدينة : مليمتران
– بنسليمان ، ميدلت، وطانطان : ملمتر واحد
– طنجة ، العرائش، النواصر، آسفي ، تازة ، سيدي إفني، الصويرة -المطار، تارودانت، تيط مليل وكلميم : أقل من مليمتر
ما رأيك؟
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8 تعليقات
الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى..
نعم الله علينا كثيرة منها المطر نقول الحمد لله دائما..
اللهم صبيا نافعا يارب العالمين..
نزول المطر نزول الرحمة من الله .
اللهم اغثنا يارب العالمين نحن بحاجة إلى الماء..
وجعلنا من الماء كل شيء حي..
اللهم اسقينا الغيث وغيثا نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين يارب العالمين..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسقينا يارب العالمين..