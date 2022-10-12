إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الثلاثاء إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الأربعاء، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران : 28 ملمتر

– فاس : 27 ملمتر

– مكناس : 26 ملمتر

– وجدة : 22 ملمتر

– تاوريرت : 12 ملمتر

-بني ملال : 11 ملمتر

الحسمية : 7 ملمترات

– القنيطرة، الرباط-سلا، سطات، مراكش : 4 ملمترات

– الجديدة : 3 ملمترات

– الناظور، المحمدية، الدار االبيضاء، الرباط-المدينة : مليمتران

– بنسليمان ، ميدلت، وطانطان : ملمتر واحد

– طنجة ، العرائش، النواصر، آسفي ، تازة ، سيدي إفني، الصويرة -المطار، تارودانت، تيط مليل وكلميم : أقل من مليمتر

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