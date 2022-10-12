إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-10-12 / 13:50
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الثلاثاء إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الأربعاء، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران : 28 ملمتر

– فاس : 27 ملمتر

– مكناس : 26 ملمتر

– وجدة : 22 ملمتر

– تاوريرت : 12 ملمتر

-بني ملال : 11 ملمتر

الحسمية : 7 ملمترات

– القنيطرة، الرباط-سلا، سطات، مراكش : 4 ملمترات

– الجديدة : 3 ملمترات

– الناظور، المحمدية، الدار االبيضاء، الرباط-المدينة : مليمتران

– بنسليمان ، ميدلت، وطانطان : ملمتر واحد

– طنجة ، العرائش، النواصر، آسفي ، تازة ، سيدي إفني، الصويرة -المطار، تارودانت، تيط مليل وكلميم : أقل من مليمتر

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‫8 تعليقات

  7. اللهم اسقينا الغيث وغيثا نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين يارب العالمين..

  8. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسقينا يارب العالمين..

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