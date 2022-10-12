اختيار رباعي مغربي منهم حكمتان لقيادة مباريات عصبة الأبطال النسوية بالمغرب

2022-10-12 / 12:59
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هبة بريس ـ رياضة

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة الحكمات و الحكام الذين سيشاركون في قيادة لقاءات عصبة الأبطال الإفريقية النسوية التي ستنظم بالمغرب.

و تضمنت القائمة أسماء أربعة حكام من المغرب، حيث اختيرت الحكمة الدولية فاطمة الزهراء العجاني ضمن لائحة حكمات الوسط و عددهن عشرة في المجموع، و إحسان النواجلي ضمن قائمة الحكمات المساعدات.

أما قوائم حكام الفار التي ستشرف على المساعدة بالفيديو في مباريات عصبة الأبطال النسوية، فقد تم اختيار سبعة حكام من بينهم اثنين مغاربة و هما سمير الكزاز و زكرياء البرينسي.

*الصورة من الأرشيف

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