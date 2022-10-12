الملك: مرتاحون للمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وإسبانيا

2022-10-12 / 12:38
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى العاهل الإسباني فيليبي السادس،والملكة ليتيزيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

وأعرب الملك محمد السادس، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهاني للملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا، وأطيب المتمنيات للشعب الإسباني الصديق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية العاهل المغربي “وبهذه المناسبة، أعرب لكم عن ارتياحي للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون المثمر التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك لنسمو بهذه العلاقات إلى مستوى تطلعاتنا وبما يعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين”.

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‫2 تعليقات

  1. سيكون لإستقرار العلاقات بين البلدين أثر إيجابي على مجموعة من الأصعدة من أهمها التنمية.

  2. تحسن العلاقات واتزانها بين المغرب وإسبانيا راجع لسياسة الملك الحكيمة .

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