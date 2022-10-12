صراع الطاكسيات و أصحاب التطبيقات و المطاردات اليومية تتواصل بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ما زال الصراع متواصلا بين عدد من أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة الحجم بالدار البيضاء و أصحاب النقل بالتطبيقات الذين يعمدون لنقل الركاب لوجهاتهم من خلال ولوج تطبيقات موضوعة رهن إشارتهم.

و شهدت عدد من شوارع الدار البيضاء في الأيام الأخيرة مطاردات و معاكسات و مضايقات وصلت حد العراك و التشابك بالأيدي بين بعض أصحاب الطاكسيات الحمراء و أصحاب سيارات النقل عبر التطبيقات.

و في الوقت الذي يبرر فيه أصحاب الطاكسيات نقل المواطنين في سيارات التطبيقات بكونه غير قانوني، يدافع أصحاب التطبيقات عن خدماتهم بكونها توفر ما يعجز أصحاب الطاكسيات عن فعله خاصة أن عددا من الطاكسيات بالبيضاء يرفضون نقل الركاب لبعض الوجهات و بالأخص خلال فترات الذروة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن جدل النقل عبر التطبيقات و الصراع اليومي و المتواصل بين أصحاب سيارات الأجرة و سيارات التطبيقات وصل حد القضاء و أصبح مثار جدل كبير في الآونة الأخيرة.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0