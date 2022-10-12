قصر باكنغهام يحدد موعد تتويج الملك تشارلز الثالث

هبة بريس - وكالات

أعلن قصر باكنغهام، الثلاثاء، أن الملك تشارلز الثالث سيتوج في السادس من ماي 2023 في كاتدرائية وستمنستر بلندن.

وأوضح القصر، في بلاغ له، أن رئيس الأساقفة كانتربري جاستن ويلبي سيترأس مراسم تتويج الملك، إلى جانب تتويج زوجته كاميلا بصفتها ملكة عقيلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التتويج “سيعكس دور الملك اليوم مع التطلع إلى المستقبل رغم تجذره في التقاليد العريقة والأبهة الملكية”.

ويتوقع أن تحافظ مراسم التتويج على تقاليد النظام الملكي البريطاني المعتمدة منذ ألف عام مع إدخال عناصر حديثة.

وعلى مدى 900 عام الماضية، أقيم حفل التتويج في كاتدرائية وستمنستر بلندن. ومنذ عام 1066، يرأس هذه المراسم دائما رئيس أساقفة كانتربري.

ويقام هذا الحدث تقليديا في الأشهر التي تلي اعتلاء العرش. وتسمح هذه الفترة بمراعاة فترة الحداد الوطني والحداد الملكي في آن واحد وتنظيم الاحتفال.

وبحسب قصر باكنغهام، من المتوقع أن يوقع الملك وثيقة تعلن رسميا تاريخ التتويج في اجتماع لمجلس الملكة الخاص في وقت لاحق من هذا العام.

يذكر أن هيئة الجلوس على العرش أعلنت، يوم 10 شتنبر الماضي، تشارلز الثالث ملكا جديدا على بريطانيا.

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