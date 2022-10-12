خلفا لهاني شاكر.. انتخاب مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين بمصر

2022-10-12 / 10:04
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هبة بريس - وكالات

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الموسيقيين، فوز مصطفى كامل بمقعد النقيب خلفًا لـ هاني شاكر.

وكانت إجمالي الأصوات الصحيحة ١٨٨٢ صوتا، والأصوات الباطلة 7 أصوات.

وحصد مصطفى حلمي أمين، على 623 صوتا فقط، بينما تصدر مصطفى كامل الأصوات بـ1220 صوتا.

وتعالت الصيحات احتفالا بمصطفى كامل نقيبا للموسيقيين للمرة الثانية، باكتساح كبير.

وبدأت الانتخابات، صباح الثلاثاء، بتوافد عدد كبير من الفنانين والموسيقيين لاختيار النقيب الجديد.

وكانت المنافسة على مقعد نقيب الموسيقيين بين أربع مرشحين هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة

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‫9 تعليقات

  4. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم فاز بدخوله الجنة الناس تتسابق عن الخير والاحسان والناس تتسابق عن تمثيل الموسيقى ..

  6. سارعوا الى مغفرة من السماء وجنة عرضها السموات والارض. وليس التسابق الى المنكرات..

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