خلفا لهاني شاكر.. انتخاب مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين بمصر
هبة بريس - وكالات
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الموسيقيين، فوز مصطفى كامل بمقعد النقيب خلفًا لـ هاني شاكر.
وكانت إجمالي الأصوات الصحيحة ١٨٨٢ صوتا، والأصوات الباطلة 7 أصوات.
وحصد مصطفى حلمي أمين، على 623 صوتا فقط، بينما تصدر مصطفى كامل الأصوات بـ1220 صوتا.
وتعالت الصيحات احتفالا بمصطفى كامل نقيبا للموسيقيين للمرة الثانية، باكتساح كبير.
وبدأت الانتخابات، صباح الثلاثاء، بتوافد عدد كبير من الفنانين والموسيقيين لاختيار النقيب الجديد.
وكانت المنافسة على مقعد نقيب الموسيقيين بين أربع مرشحين هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة
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9 تعليقات
الف مبروك لمصطفى كامل على انتخابه نقيب الموسيقيين..
سيكون خير خلف لسلف بالتوفيق..
انتصار عن جدارة واستحقاق نتمنى النهوض باوضاع الموسيقى بمصر..
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم فاز بدخوله الجنة الناس تتسابق عن الخير والاحسان والناس تتسابق عن تمثيل الموسيقى ..
اللهم اهدي الجميع الى الطريق المستقيم..
سارعوا الى مغفرة من السماء وجنة عرضها السموات والارض. وليس التسابق الى المنكرات..
تهانينا للاخوان المصريين عن تمثيل مصطفى كامل الموسيقى في مصر..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل..
هنيئا لمصطفى كامل على انتخابه رئيسا ونقيبا للموسيقى في مصر..