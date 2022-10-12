السلفادور تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

هبة بريس

عبرت السلفادور، الثلاثاء بنيويورك، عن دعمها لجهود المغرب للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومستدام لقضية الصحراء، في احترام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

وأكد ممثل السلفادور، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تصفها قرارات مجلس الأمن منذ العام 2007 بالحل القابل للتطبيق، تشكل عنصرا أساسيا ضمن هذه الجهود.

كما أشاد الدبلوماسي السلفادوري بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، والرامية إلى إحياء العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وكذا زياراته الأخيرة في المنطقة.

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