طقس الأربعاء.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، نزول أمطار أو زخات رعدية أحيانا فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وسهولهما الغربية،الريف، السايس، هضاب الفوسفاط، المنطقة الشرقية والساحل المتوسطي.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، السواحل الجنوبية، الأطلس الصغير والسفوح الجنوبية الشرقية حيث ستكون مصحوبة ببعض القطرات المطرية المتفرقة، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق بعض السواحل الجنوبية.

كما سيلاحظ سقوط بعض الثلوج فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما فوق كل من السواحل الوسطى، الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية مصحوبة بتناثر بعض الحبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، مابين 06 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 21 و 28 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و 22 درجة عموما في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا بمعظم أنحاء البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ومحليا هائج إلى قوي الهيجان ما بين رأس غير وتزنيت مساء.

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